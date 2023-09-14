Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ці події дуже важливі, і до того ж мають системний характер.

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В цих подіях є системність

На сьогодні Сили оборони виконують два головних завдання:

встановлення домінування у північно-західній частині акваторії Чорного моря ;

; зменшення обороноздатності російських військ з метою пришвидшення та активізації українського контрнаступу. А також зменшення потенціалу ворога для оборони на Півдні.

І в цих подіях є система, тому що ці операції готуються кілька тижнів. І вони мають свою хронологію та порядок.

Раніше Сили оборони здійснили наступні операції:

знищили С-400 "Тріумф" в Оленівці;

ліквідували щонайменше 2 РЛС – один в окупованому Криму, другий – на окупованій території Херсонщини;

повернули під контроль України так звані "вишки Бойка", на яких росіяни розмістили радіолокаційні системи, переносні зенітно-ракетні комплекси та інше озброєння. Цим Україна унеможливила для Росії спостереження за акваторією Чорного моря.

висадили український десант в окупованому Криму;

завдали удари дронами та здійснили польоти розвідувальних дронів.

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Уразили найдорожчу систему ППО ворога

І зараз стало можливо ураження "найкращих" та "найдорожчих" за "класифікацією" Росії систем С-400. І внаслідок цього наші сили можуть діставати до Севастополя, який є одним з найкраще укріплених місць в тимчасово окупованому Криму.

Ця системність дій буде продовжуватись. Кожне ураження такого ЗРК – це завжди підготування до чогось більшого. І протягом наступних тижнів можна очікувати ще більше ударів по певних об'єктах,

– припустив Олександр Мусієнко.

Важливо також й те, що Україна знайшла спосіб, як уразити найдорожчу систему ППО Росії – С-400. Росія виставляє це озброєння на експорт. І українські сили зуміли знайти його уразливі місця.

ЗРК С-400 "Тріумф" Це Це російський зенітний комплекс . На його пусковій установці можна розмістити 4 ракети. Радіус дії комплексу – до 400 кілометрів. Швидкість ракети складає – до 4 000 кілометрів на годину. Ці ракети можуть завдавати ударів по літаках дальнього радіолокаційного стеження, стратегічними бомбардувальниками, балістичними цілями тощо.

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