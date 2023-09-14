Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ці події дуже важливі, і до того ж мають системний характер.
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В цих подіях є системність
На сьогодні Сили оборони виконують два головних завдання:
- встановлення домінування у північно-західній частині акваторії Чорного моря;
- зменшення обороноздатності російських військ з метою пришвидшення та активізації українського контрнаступу. А також зменшення потенціалу ворога для оборони на Півдні.
І в цих подіях є система, тому що ці операції готуються кілька тижнів. І вони мають свою хронологію та порядок.
Раніше Сили оборони здійснили наступні операції:
- знищили С-400 "Тріумф" в Оленівці;
- ліквідували щонайменше 2 РЛС – один в окупованому Криму, другий – на окупованій території Херсонщини;
- повернули під контроль України так звані "вишки Бойка", на яких росіяни розмістили радіолокаційні системи, переносні зенітно-ракетні комплекси та інше озброєння. Цим Україна унеможливила для Росії спостереження за акваторією Чорного моря.
- висадили український десант в окупованому Криму;
- завдали удари дронами та здійснили польоти розвідувальних дронів.
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Уразили найдорожчу систему ППО ворога
І зараз стало можливо ураження "найкращих" та "найдорожчих" за "класифікацією" Росії систем С-400. І внаслідок цього наші сили можуть діставати до Севастополя, який є одним з найкраще укріплених місць в тимчасово окупованому Криму.
Ця системність дій буде продовжуватись. Кожне ураження такого ЗРК – це завжди підготування до чогось більшого. І протягом наступних тижнів можна очікувати ще більше ударів по певних об'єктах,
– припустив Олександр Мусієнко.
Важливо також й те, що Україна знайшла спосіб, як уразити найдорожчу систему ППО Росії – С-400. Росія виставляє це озброєння на експорт. І українські сили зуміли знайти його уразливі місця.
Що відомо про вибухи в Криму
- Вночі 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України здійснили унікальну операцію із залучанням безпілотників поблизу Євпаторії. Була уражена установка С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 мільярда доларів.
- Раніше відбулась атака на судноремонтний завод в Севастополі, де перебували на ремонті ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", який був ракетоносієм "Калібрів". Внаслідок атаки безпілотників та ракет судна зазнали значних пошкоджень і ймовірно можуть не підлягати відновленню.
- Водночас на тимчасово окупованому Криму Росія мала найщільніших систем ППО. Однак українським силам вдалося її прорвати і завдати суттєвих ударів ворогу.