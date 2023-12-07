Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что, ввиду "безальтернативности" Путина как главы России, отказ от проведения выборов вряд ли ему повредит.

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Может ли Путин отменить выборы

Еще осенью 2022 года Путин объявил военное положение на оккупированных территориях Украины, в том числе и для того, чтобы в районах ведения боевых действий отменить какие-либо политические мероприятия. Впрочем, несмотря на такое решение, этим летом агрессор все равно провел выборы на оккупированных территориях.

"Путин на всякий случай подготовил такой механизм: несколько дней назад он подписал закон, позволяющий отменить голосование в отдельных регионах в случае опасности. Скорее всего, он будет действовать на оккупированных и приграничных территориях", – напомнил бывший кегэбист.

Сергей Жирнов о сценарии с отменой президентских выборов в России: смотрите видео

Пока неизвестно, использует ли этот механизм глава Кремля. Но в текущей ситуации нелегитимность предстоящих выборов очевидна и для Запада, и для самого Путина и его окружения. Именно поэтому близкие диктатору Дмитрий Песков и Рамзан Кадыров уже озвучивали идею о том, что президентские выборы России не нужны.

Объяснение! В августе 2023 года пресс-секретарь Путина в комментарии иностранным медиа назвал выборы в России "не демократией, а дорогой бюрократией". В то же время Кадыров подчеркивал, что во время войны никто, кроме Путина, не справится с управлением государством.

"Не стоит забывать, что Путин находится у власти 24 года. Он уже надоел всем хуже горькой редьки, но люди не хотят резких изменений, потому что боятся, что с уходом диктатора все рухнет", – объяснил отношение к диктатору Жирнов.

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