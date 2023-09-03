Игоря Гиркина на выборы из тюрьмы не выпустят, но и не ликвидируют. Такое мнение 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что сегодня террорист не представляет серьезной угрозы, но для которого дебаты стали бы возможностью "переиграть" Путина.

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Не конкурент Путину

Гиркина нельзя назвать серьезным соперником для российского диктатора. У него даже нет такого влияния, как было у Евгения Пригожина, в частности, собственная армия, медиаимперия, большие деньги. Поэтому Гиркин не представляет большой опасности.

Его посадили только потому, что он перешел красную линию – очень резко критиковал Путина и, в конце концов, это всем надоело. К тому же он "наехал" не только на Путина, но и поиздевался над Алиной Кабаевой, наверное, это было за пределом разрешенного и его посадили,

– сказал Сергей Жирнов.

Выпускать Гиркина из тюрьмы также никто не будет, ведь он значительно моложе бункерного деда и в любых дебатах очень легко его "переигрывает". К тому же вести дебаты российский диктатор совсем не умеет.

"За 23 года Путин ни разу не участвовал в дебатах. Он может говорить только тогда, когда все под полным контролем: в зале нет настоящих журналистов, ему задают заранее подготовленные вопросы, тогда он чувствует себя в своей тарелке", - заметил экс-сотрудник КГБ. и Службы внешней разведки России

Жирнов объяснил, почему Путин не участвует в дебатах: смотрите видео

Почему Путин боится дебатов

Для кремлевского руководителя поучаствовать в дебатах означает переступить через собственное достоинство. Главным месседжем Путина всегда было то, что он не нуждается в предвыборной кампании, ведь заранее знает, кто там победит. Это еще раз доказывает, что никаких выборов в России никогда не проводилось.

Одной из причин, почему так называемый президент России никогда не участвовал в дебатах, есть особое отношение, к которому он стремится.

Если бы Путин вышел на дебаты – это означало бы, что он такой же, как другие, но он не хочет этого признавать,

– подчеркнул Жирнов.

Также важно, что любая предвыборная кампания предусматривает отчет о проделанной работе. Если бы Путину пришлось встретиться с Гиркиным, он не имел бы, что ему возразить. Гиркин напомнил бы об обещании не менять конституцию, пенсионный возраст и не нападать на Украину, потому что диктатор когда-то признал ее в тех пределах, которые были на момент распада Советского Союза.

На самом деле Путин 23 года лжет, в том числе и внутри России, поэтому, очевидно, он не может выйти ни на какие серьезные дебаты,

– подытожил Жирнов.

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