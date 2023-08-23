В интервью спикер Кремля сказал, что президентские выборы в стране-агрессорке "не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия". Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что эта фраза очень рискованная и за нее можно попасть в опалу.

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Последний брифинг Песков провел 4 августа, а через два дня спустя вышла публикация в газете The New York Times, где он выразил "уверенность" в переизбрании Путина президентом. Сетью быстро начали распространяться слухи об исчезновении спикера российского узурпатора. Впоследствии так называемая журналистка Ксения Собчак сообщила, что Песков в отпуске и вернется к рабочим обязанностям уже 23 августа.

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Исчезновение Пескова кардинально ничего не изменит

Как заметил российский политтехнолог, Путин сейчас очень нервный. "Доброжелатели" Пескова могли "правильно" подать эти слова узурпатору и поэтому он мог рассердиться.

Однако не исключено, что у него действительно отпуск, ведь август – это сезон отпусков. Все, что нам остается, как и в случае с Евгением Пригожиным, ждать и наблюдать,

– сказал Галлямов.

По его словам, Песков не та фигура, исчезновение которой что-то кардинально изменит. Другое дело Пригожин, имеющий ЧВК "Вагнера" – самое боеспособное военное подразделение в России. В условиях войны это серьезное дело.

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