СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Командующего ССО провела спецоперацию, в ходе которой задержан агент российской военной разведки. Предателем оказался подполковник, командир одного из подразделений, завербованный российскими спецслужбами еще до начала полномасштабного вторжения.