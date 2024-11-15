Повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Деталі спецоперації

Згідно з інформацією СБУ, агент був дистанційно "активований" навесні 2024 року кадровим співробітником ГРУ.

Йому доручили передавати російській стороні розвіддані про плани та маршрути бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. Найбільше окупанти цікавилися інформацією про рейди українських диверсійно-розвідувальних груп на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання бойових завдань "кріт" користувався своїм службовим становищем, завдяки якому отримував доступ до секретних даних: маршрутів переміщення військових, їхнього озброєння та цілей. Росіяни планували використовувати ці відомості для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також російський агент повідомляє своєму куратору інформацію про інші підрозділи Сил оборони. Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зрадника та провела операцію із його затримання. Одночасно із цим було проведено комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.