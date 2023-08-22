Решение о том, состоятся ли президентские выборы, будут принимать оценивая явку 10 сентября. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман, заметив, что этот день является "единственным днем голосования", когда в России проходят выборы разного уровня.
Смотрите также Не демократия, а бюрократия: как Песков "сжег" свежий "темник" о выборах в России
Почему Кремль боится выборов
У администрации российского президента есть люди, которые боятся возникновения любого "воздуха", дискуссии. Ведь неизвестно, на кого выльется недовольство людей войной.
Во время войны это небезопасно и вредно. Вспомните Тихановскую. Когда ее поставили, никто не думал, что антилукашенковские настроения выльются голосованием за нее.
– сказал Марат Гельман.
В то же время он отметил, что другая часть сторонников Путина считает, что надо продолжать "играть". К примеру, весь аппарат Сергея Кириенко – это люди, которые зарабатывают на выборах, поэтому они будут выступать за то, чтобы выборы состоялись, чтобы были предвыборные бюджеты.
Марат Гельман рассказал, почему в России могут отменить выборы: смотрите видео
Какая будет явка 10 сентября
Политтехнолог рассказал, что всего в России есть 10% людей, которые всегда голосуют за власть и еще 10% голосующих "из-под палки". Сюда можно отнести бюджетников или заключенных, потому 20% явки накопится.
"Сколько еще проголосует – это интересно. Будем смотреть, потому что мне кажется, что людям нет смысла ходить на выборы, ведь голосовать против них не могут, поэтому надеюсь на очень низкую явку, возможно, 30%", – подчеркнул Марат Гельман.
Что известно о выборах в России
- Весной 2024 года в России запланированы президентские выборы. Даже не дождавшись их проведения, рупор Кремля Дмитрий Песков уже анонсировал победу Владимира Путина, а сами выборы название "бюрократией".
- Впоследствии Песков объяснил свои слова, заметив, что о бюрократии говорилось в контексте "высокой консолидации общества", так или иначе переизбранном Путиным.
- В кулуарах Кремля уже говорят о "победе" Путина с 80% голосов.