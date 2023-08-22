Решение о том, состоятся ли президентские выборы, будут принимать оценивая явку 10 сентября. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман, заметив, что этот день является "единственным днем голосования", когда в России проходят выборы разного уровня.

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Почему Кремль боится выборов

У администрации российского президента есть люди, которые боятся возникновения любого "воздуха", дискуссии. Ведь неизвестно, на кого выльется недовольство людей войной.