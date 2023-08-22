Рішення про те, чи відбудуться президентські вибори прийматимуть, оцінюючи явку 10 вересня. Про це 24 Каналу розповів політтехнололог Марат Гельман, зауваживши, що цей день є "єдиним днем голосування", коли у Росії відбуваються вибори різного рівня.

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Чому Кремль боїться виборів

В адміністрації російського президента є люди, які бояться виникнення будь-якого "повітря", дискусії. Адже невідомо, на кого виллється незадоволення людей війною.