В течение последних месяцев сбои в отоплении произошли по меньшей мере в 16 населенных пунктах страны-агрессора. Такие перебои в условиях минусовой температуры усложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий. Сообщается, что этот вопрос стал еще более острым в связи с нынешней российской политикой.

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Сейчас у России много проблем

В минобороны Великобритании отметили, что Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру. В ведомстве отметили, что после начала полномасштабной войны в 2022 году такая политика приобрела еще большую прогрессивность.

Говорится, что многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело к падению расходов на техническое обслуживание.

Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина накануне предстоящих президентских выборов в России,

– отметили в британской разведке.

В частности, стоит заметить на том, что мобилизация в стране-агрессоре, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях. Среди этого списка – квалифицированные инженеры-теплотехники и сантехники.

Выборы в России: кратко