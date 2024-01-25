В течение последних месяцев сбои в отоплении произошли по меньшей мере в 16 населенных пунктах страны-агрессора. Такие перебои в условиях минусовой температуры усложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий. Сообщается, что этот вопрос стал еще более острым в связи с нынешней российской политикой.
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Сейчас у России много проблем
В минобороны Великобритании отметили, что Россия всегда отдавала приоритет военным расходам на реинвестирование в общественную инфраструктуру. В ведомстве отметили, что после начала полномасштабной войны в 2022 году такая политика приобрела еще большую прогрессивность.
Говорится, что многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя проблем при сокращении ассигнований из Москвы, что привело к падению расходов на техническое обслуживание.
Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову обеспечить снабжение жителей теплом и электричеством. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина накануне предстоящих президентских выборов в России,
– отметили в британской разведке.
В частности, стоит заметить на том, что мобилизация в стране-агрессоре, вероятно, привела к нехватке рабочей силы во всех отраслях. Среди этого списка – квалифицированные инженеры-теплотехники и сантехники.
Выборы в России: кратко
- 8 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет участвовать в президентских "выборах" в 2024 году. Во время церемонии к так называемому "Дню героев отечества" в России Путин заявил, что пойдет на новый срок, потому что сегодня "иначе нельзя".
- Позже стало известно, что президентские выборы в России начнутся 15 марта 2024 года и продлятся в течение трех дней. Такое решение ранее принял Совет Федерации России. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".
- 18 декабря российский диктатор подал в Центральную избирательную комиссию России документы для участия в президентских выборах. Действующий глава российского государства идет на выборы самовыдвиженцем.
- Согласно закону о выборах президента России, для этого ему необходимо было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря, где участники единогласно поддержали Путина.