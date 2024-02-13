Щоб зняти тиск на Авдіївку, потрібно відсікти загарбників по трасі Костянтинівка – Авдіївка та повернути на їхні стартові позиції. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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ЗСУ втримають Авдіївку

Роман Світан зазначив, що Авдіївка – це висота. Залишити місто – це означає котитися у низину у бік Карлівки. Якщо в Авдіївку буде направлена достатня кількість сил та засобів, то ЗСУ її втримають.

Ми втримаємо Авдіївський гарнізон. Щоб зняти тиск на Авдіївку та сам гарнізон, потрібно розблокувати північ. Росіян, які рухаються у бік Очеретиного, відсікти по трасі Костянтинівка – Авдіївка. Тобто повернути їх на стартові позиції,

– вважає він.

Для цього українським захисникам потрібно проводити певну військову операцію. Військовий експерт припустив, що, найімовірніше, вона буде проведена весною – літом 2024 року.

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