Однако пока оперативного окружения Авдеевки нет. Хотя это не отменяет главного – ситуация в городе крайне сложная. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал в эфире 24 Канала главную проблему обороны.

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"Оперативного окружения в Авдеевке – нет. Оперативное окружение – это положение подразделений, когда они изолированы от основной группы войск. В результате чего не могут получать поставки или обеспечить выход из зоны изоляции, но имеют свободу маневра", – отметил военно-политический обозреватель.

Ситуация в Авдеевке действительно очень сложная. Даже из некоторых секторов Силам обороны придется отходить. Несмотря на это, основная логистика продолжает работать: как трасса 0542, которая является логистической артерией, так и полевые дороги, которые идут через село Северное до 9-го квартала города. Они уже давно находятся под огневым воздействием со стороны российских оккупационных войск. Такие реалии обороны не только в Авдеевке, но и в других городах, когда россияне пытаются взять логистику и пути под огневой контроль.

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На сегодня у нас ситуация еще не на уровне "мы оставляем Авдеевку". Но все должны понять, что теми инструментами и ресурсами, которые у нас есть, прежде всего технического компонента, мы не сможем ее удерживать. За что большое спасибо нашим международным партнерам, а особенно Республиканской партии, которая на капиталистических холмах в последние месяцы устроила "политическое шапито",

– подчеркнул Александр Коваленко.

Вопрос о продлении помощи Украине от Соединенных Штатов Америки продолжается еще с октября 2023 года. Тогда президент Джо Байден настаивал принять законопроект о продлении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайваню, на 106 миллиардов долларов. Однако Республиканская партия всячески пытается помешать выделению средств нашему государству.

В конце концов 13 февраля Сенат США поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине. Документ поддержали 70 сенаторов – это рекордное количество. Далее законопроект отправляется на рассмотрение в Палату представителей. В то же время ее представитель, республиканец Майк Джонсон, уже высказывался негативно об этом законопроекте. Он может просто не вынести его на голосование.

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