Однак наразі оперативного оточення Авдіївки немає. Хоча це не скасовує головного – ситуація у місті вкрай складна. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав в етері 24 Каналу головну проблему оборони.

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"Оперативного оточення в Авдіївці – немає. Оперативне оточення – це становище підрозділів, коли вони ізольовані від основної групи військ. Внаслідок чого неспроможні отримувати постачання або забезпечити вихід із зони ізоляції, але мають свободу маневру", – наголосив військово-політичний оглядач.

Ситуація в Авдіївці дійсно дуже складна. Навіть з деяких секторів Силам оборони доведеться відходити. Попри це, основна логістика продовжує працювати: як-от траса 0542, яка є логістичною артерією, так і польові дороги, які йдуть через село Сєверне до 9-го кварталу міста. Вони вже давно перебувають під вогневим впливом з боку російських окупаційних військ. Такі реалії оборони не лише в Авдіївці, а й в інших містах, коли росіяни намагаються взяти логістику та шляхи під вогневий контроль.

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На сьогодні в нас ситуація ще не на рівні "ми залишаємо Авдіївку". Але всі повинні зрозуміти, що тими інструментами та ресурсами, які в нас є, насамперед технічного компонента, ми не зможемо її утримувати. За що велике дякуємо нашим міжнародним партнерам, а особливо Республіканській партії, яка на капіталістичних пагорбах в останні місяці влаштувала "політичне шапіто",

– підкреслив Олександр Коваленко.

Питання про продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки триває ще від жовтня 2023 року. Тоді президент Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню, на 106 мільярдів доларів. Проте Республіканська партія усіляко намагається перешкодити виділенню коштів нашій державі.

Врешті-решт 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні. Документ підтримали 70 сенаторів – це рекордна кількість. Далі законопроєкт вирушає на розгляд до Палати представників. Водночас її речник, республіканець Майк Джонсон, вже висловлювався негативно про цей законопроєкт. Він може просто не винести його на голосування.

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