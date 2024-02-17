Про це 24 Каналу розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, додавши, що повідомлення про те, що для будівництва нібито не знайшлося коштів – є вигадкою та російською пропагандою. Також варто розуміти, що з огляду на безпеку влада поки не може оприлюднювати всі дані.

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Що відомо про фортифікацію на Запоріжжі

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про будівництво фортифікаційних споруд та виділення коштів для цього. Проте зараз не можна афішувати з ким підписані угоди, контракти, яка їхня кількість. Однак все це є передбачено постановою Кабміну.

Через безпекові виклики було скасовані торги на Prozorro, але це не означає, що більшу чи меншу кількість захисних споруд встановлять на Запорізькому напрямку. Роботи ведуться і будуть продовжуватись,

– розповів Іван Федоров.

За його словами, на різних ділянках проводять роботи різні підрозділи та компанії. Про все це обов'язково прозвітують тоді, коли це буде безпечно, найперше для тих людей, які ведуть ці роботи.

Запорізька область перебуває під постійними обстрілами