Про це 24 Каналу розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, додавши, що повідомлення про те, що для будівництва нібито не знайшлося коштів – є вигадкою та російською пропагандою. Також варто розуміти, що з огляду на безпеку влада поки не може оприлюднювати всі дані.
Дивіться також Чи існує загроза нового наступу на Запоріжжі: у ЗСУ уточнили свою заяву
Що відомо про фортифікацію на Запоріжжі
Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про будівництво фортифікаційних споруд та виділення коштів для цього. Проте зараз не можна афішувати з ким підписані угоди, контракти, яка їхня кількість. Однак все це є передбачено постановою Кабміну.
Через безпекові виклики було скасовані торги на Prozorro, але це не означає, що більшу чи меншу кількість захисних споруд встановлять на Запорізькому напрямку. Роботи ведуться і будуть продовжуватись,
– розповів Іван Федоров.
За його словами, на різних ділянках проводять роботи різні підрозділи та компанії. Про все це обов'язково прозвітують тоді, коли це буде безпечно, найперше для тих людей, які ведуть ці роботи.
Запорізька область перебуває під постійними обстрілами
- Під час проведення спортивних змагань у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. За словами голови Запорізької ОВА, це сталося через те, що окупанти вирішили показати дітям гранатомет. Вибух був настільки сильним, що у спортивному комплексі вибило вікна. Всіх дітей евакуювали, а на місце прибула "міліція". Через цинізм росіян поранені 6 людей, серед них двоє – діти.
- Вранці 15 лютого окупанти вдарили по Запоріжжі ракетами. Ворог завдав удару зі стратегічних бомбардувальників. Відомо про влучання по об'єкту інфраструктури, щонайменше шестеро людей зазнали травм. Внаслідок атаки росіян були пошкоджені будинки, заклад освіти, торговельні приміщення.
- Згодом стало відомо, що загалом по Запоріжжі ворог завдав 3 ракетні удари. Постраждалих забрали до лікарні. У дуже складному стані була жінка, якій довелося частково ампутувати кінцівки. Ще троє людей перебували у важкому стані у різних лікарнях. Є руйнування житлових будинків, але ціллю ворога були промислові об'єкти. Туди він навмисно скерував ракети.