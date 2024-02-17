Про цей інцидент розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав, що вибух стався через те, що окупанти демонстрували дітям гранатомет, передає 24 Канал.
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Мішенню ворога стали діти
Згідно з повідомленнями у мережі, 17 лютого у мелітопольському спортивному комплексі №3 проводили спортивні змагання. Під час заходу пролунав потужний вибух, після чого дітей терміново евакуювали з будівлі. На місце подій відразу прибули карети швидкої та окупаційна "міліція".
Будівлю спортивного комплексу відразу оточили. Свідки повідомляли, що вибух був настільки потужним, що вилетіло скло.
Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…. Закликаю мелітопольців та всіх жителів ТОТ бути максимально обережними! Ворог підступний!
– написав Федоров.
У пропагандистських росЗМІ повідомляли, що порізи від скла отримали 6 осіб, серед яких – двоє дітей. Їм надали допомогу на місці й не госпіталізували.
Деякі російські телеграм-канали повідомляли, що у будівлі спортивного комплексу буцімто ліквідували колаборанта. Однак Федоров повідомив, що причиною вибуху стало те, що окупанти демонстрували дітям роботу гранатомета.
"Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя – черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони... демонстрували ручний протитанковий гранатомет. "Демонстрант" натиснув на курок. Як результат – декілька людей отримали травми", – повідомив Федоров.
Голова Запорізької ОВА наголосив, що у своїй пропаганді та мілітаризації дітей ворог остаточно вижив з розуму й вже самотужки влаштовує провокації.
Що відбувається в окупованому Мелітополі: останні новини
- Росіяни збільшують населення окупованого Мелітополя, завозячи до міста росіян та мігрантів з різних країн. Так, до повномасштабного вторгнення у Мелітополі проживало близько 150 тисяч людей. Нині окупанти завезли до міста близько 170 тисяч мігрантів та різних "гастролерів". Ворог робить це для того, щоб створити картинку "розквіту" Мелітополя.
- Наприкінці січня між окупантами та кадирівцями спалахнула сварка, під час якої загарбники ледь не влаштували стрілянину. У центрі конфлікту опинився улюбленець лідера Чечні Рамзана Кадирова командир батальйону "Схід Ахмат" Ваха Хамбулатов із позивним "Асхаб". Причиною сварки стало бойове розпорядження, яке не відповідало вимогам російських загарбників.
- Сили опору Мелітополя 14 січня підірвали автомобіль разом з росіянами. Відомо, що в салоні автомобіля було щонайменше 4 російських військових.