Зазначається, що вибух пролунав у роздягальні. Людей евакуювали.

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Вибух у Мелітополі

Біля 13:40 у роздягальні ДЮСШ №3 у Мелітополі пролунав потужний вибух. У той час там проводили спортивні змагання. За попередніми даними, там ліквідували місцевого колаборанта. Ім'я наразі не повідомлялося.

Дітей терміново евакуювали з будівлі. На місце приїхали швидкі та "міліція". Місцеві зазначають, що у школі повилітали вікна. Будівлю оточили так звані "правоохоронці".

Що відбувається на окупованих територіях