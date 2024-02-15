Про це повідомили джерела 24 Каналу. Уточнюють, що "інцидент" стався учора, 14 лютого – на День Валентина.
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Колаборанти саме зібралися в міськраді, щоб обговорити питання "бюджету" та підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях, коли завітав ударний дрон СБУ.
У день закоханих спецпризначенці СБУ нагадали зрадникам, що співпраця з окупантами – це не лише кримінальна відповідальність, але й небезпечно для життя,
– повідомили джерела.
Відтак, "нарада" зрадників закінчилася безрезультатно.
"За чутками, наступна нарада буде не скоро, бо колаборанти тепер бояться збиратися і дуже переживають за свої життя", – додали джерела.
Дрон СБУ навідався до окупантів в Енергодар: відео
Ситуація в Енергодарі: головне
- Учора російські загарбники у тимчасово окупованому Токмаку жалілись на удари українських захисників. Повідомляли про "гучні" вибухи та прильоти.
- Також були повідомлення і про вибухи в Енергодарі. І ось, сьогодні наші джерела підтвердили їх результативність. Прилетіло таки по окупаційній адміністрації.
- До слова, 13 лютого потужний вибух стався в окупованому Маріуполі. Російські загарбники відзвітували про роботу "ПВО", однак місцеві жителі так не вважали – вони припускали, що був саме приліт.