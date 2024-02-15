Об этом сообщили источники 24 Канала. Уточняют, что “инцидент” произошел вчера, 14 февраля – на День Валентина.
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Коллаборационисты как раз собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы "бюджета" и подготовку к "выборам" на временно оккупированных территориях, когда их посетил ударный дрон СБУ.
В день влюбленных спецназовцы СБУ напомнили предателям, что сотрудничество с оккупантами – это не только уголовная ответственность, но и опасно для жизни,
– сообщили источники.
Поэтому, "совещание" предателей закончилось безрезультатно.
"По слухам, следующее совещание будет не скоро, потому что коллаборационисты теперь боятся собираться и очень переживают за свои жизни", – добавили источники.
Дрон СБУ наведался к оккупантам в Энергодар: видео
Ситуация в Энергодаре: главное
- Вчера российские захватчики во временно оккупированном Токмаке жаловались на удары украинских защитников. Сообщали о "громких" взрывах и прилетах.
- Также были сообщения и о взрывах в Энергодаре. И вот, сегодня наши источники подтвердили их результативность. Прилетело по оккупационной администрации.
- К слову, 13 февраля мощный взрыв произошел в оккупированном Мариуполе. Российские захватчики отчитались о работе "ПВО", однако местные жители так не считали – они предполагали, что был именно прилет.