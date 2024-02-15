Об этом сообщили источники 24 Канала. Уточняют, что “инцидент” произошел вчера, 14 февраля – на День Валентина.

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Коллаборационисты как раз собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы "бюджета" и подготовку к "выборам" на временно оккупированных территориях, когда их посетил ударный дрон СБУ.

В день влюбленных спецназовцы СБУ напомнили предателям, что сотрудничество с оккупантами – это не только уголовная ответственность, но и опасно для жизни,

– сообщили источники.

Поэтому, "совещание" предателей закончилось безрезультатно.

"По слухам, следующее совещание будет не скоро, потому что коллаборационисты теперь боятся собираться и очень переживают за свои жизни", – добавили источники.

Дрон СБУ наведался к оккупантам в Энергодар: видео

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