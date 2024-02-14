О взрывах и прилетах ракет сообщили оккупанты в Токмаке. В то же время местные жители Энергодара также рассказали о "громкой" работе ВСУ.
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ВСУ ударили по оккупантам
Российские захватчики во временно оккупированном Токмаке сообщили об ударах от украинских защитников. Они рассказали о "громких" взрывах и прилетах.
Оккупанты, повторяя свою любимую мантру, сообщили о якобы сбитии нескольких летающих объектов. В то же время они отметили, что есть попадание в неизвестные инфраструктурные объекты.
В связи с этим они даже перекрыли часть города. С учетом того, что "работала их ПВО", существует угроза пострадавших среди гражданских. Однако пока никаких подробностей о последствиях в Токмаке нет.
О взрывах во временно оккупированном Энергодаре сообщают местные, а также оккупационные каналы. Российские захватчики говорят, что по ним ударили БПЛА.
По предварительной информации, есть попадание в здание местной оккупационной администрации. Говорится якобы о трех атаках беспилотников.
ВСУ ударили по оккупационной администрации в Энергодаре: смотрите видео
Как сообщили россияне, пострадавших в результате атаки нет. Информация о повреждениях выясняется.
Ранее по оккупантам "прилетело" в Мариуполе: основное
- 13 февраля во временно оккупированном Мариуполе около 11:25 раздался мощный взрыв. Российские захватчики отчитались о работе "ПВО", однако местные жители так не считали – они предполагали, что был именно прилет.
- Местные жители в чатах сообщали, что взрыв был очень мощным и его слышали в разных районах Мариуполя. В частности, было громко в Приморском районе и в 23-м микрорайоне.
- Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что прилететь могло по месту нахождения оккупантов в городе. Речь идет о Мангушской части Мариупольского района.
- Взрывы раздавались на протяжении почти часа после прилета. Были слышны звуки детонации.
- Впоследствии стало известно, что в результате взрыва был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".
- На место детонации ехала скорая, но не вернулась с ранеными. Это значит, что либо оккупанты были в таком тяжелом состоянии, что их сразу повезли в Волноваху или в Донецк, или там уже некого было везти.
- Кроме того, вражеское подразделение снялось и перебазировалось куда-то. Временно остановился на территории бывшего супермаркета METRO.