О взрывах и прилетах ракет сообщили оккупанты в Токмаке. В то же время местные жители Энергодара также рассказали о "громкой" работе ВСУ.

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ВСУ ударили по оккупантам

Российские захватчики во временно оккупированном Токмаке сообщили об ударах от украинских защитников. Они рассказали о "громких" взрывах и прилетах.

Оккупанты, повторяя свою любимую мантру, сообщили о якобы сбитии нескольких летающих объектов. В то же время они отметили, что есть попадание в неизвестные инфраструктурные объекты.

В связи с этим они даже перекрыли часть города. С учетом того, что "работала их ПВО", существует угроза пострадавших среди гражданских. Однако пока никаких подробностей о последствиях в Токмаке нет.

О взрывах во временно оккупированном Энергодаре сообщают местные, а также оккупационные каналы. Российские захватчики говорят, что по ним ударили БПЛА.

По предварительной информации, есть попадание в здание местной оккупационной администрации. Говорится якобы о трех атаках беспилотников.

ВСУ ударили по оккупационной администрации в Энергодаре: смотрите видео

Как сообщили россияне, пострадавших в результате атаки нет. Информация о повреждениях выясняется.

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