Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что в городе уже начали ездить кареты скорой в район прилета, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве

Во временно оккупированном Мариуполе около 11:25 прогремел мощный взрыв. Российские захватчики отчитались о работе "пе-ве-о", однако местные жители так не считают – они предполагают, что был именно прилет. Местные в чатах пишут, что взрыв был очень мощный и его слышали в разных районах Мариуполя.

В частности, громко было в Приморском районе и в 23-м микрорайоне.



В местных чатах обсуждают взрыв / Скриншот Петра Андрющенко



Взрыв слышали в разных районах города / Скриншот Петра Андрющенко

Впоследствии Андрющенко уточнил, что прилететь могло по расположению оккупантов в городе.

Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по улице Куприна в Мариуполе,

– сообщил Андрющенко.

Интересно, что оккупанты уже начали по-разному оправдывать взрывы в Мариуполе. Одни пропагандисты громко заявляют о работе "пе-ве-о", а другие – о "плановой утилизации боеприпасов". Пользователи сети не верят в такие нелепые оправдания россиян и в шутку отмечают, что "плановая утилизация" происходит по инициативе украинских защитников.

Андрющенко добавил, что почти час после прилета в Мариуполе раздаются взрывы.

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования складом БК продолжается", – добавил он.



В Мариуполе виднеется дым в районе взрывов / Фото из сети

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