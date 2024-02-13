Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что в городе уже начали ездить кареты скорой в район прилета, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне готовили мощную спецоперацию, но мариупольцы их переиграли, – Андрющенко
Что известно о взрыве
Во временно оккупированном Мариуполе около 11:25 прогремел мощный взрыв. Российские захватчики отчитались о работе "пе-ве-о", однако местные жители так не считают – они предполагают, что был именно прилет. Местные в чатах пишут, что взрыв был очень мощный и его слышали в разных районах Мариуполя.
В частности, громко было в Приморском районе и в 23-м микрорайоне.
В местных чатах обсуждают взрыв / Скриншот Петра Андрющенко
Взрыв слышали в разных районах города / Скриншот Петра Андрющенко
Впоследствии Андрющенко уточнил, что прилететь могло по расположению оккупантов в городе.
Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по улице Куприна в Мариуполе,
– сообщил Андрющенко.
Интересно, что оккупанты уже начали по-разному оправдывать взрывы в Мариуполе. Одни пропагандисты громко заявляют о работе "пе-ве-о", а другие – о "плановой утилизации боеприпасов". Пользователи сети не верят в такие нелепые оправдания россиян и в шутку отмечают, что "плановая утилизация" происходит по инициативе украинских защитников.
Андрющенко добавил, что почти час после прилета в Мариуполе раздаются взрывы.
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации. Процесс разминирования складом БК продолжается", – добавил он.
В Мариуполе виднеется дым в районе взрывов / Фото из сети
Какая ситуация в Мариуполе: последние новости
- Россияне каждый день совершают военные преступления. Так, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики отмычкой открывают квартиры уехавших людей, а затем незаконно их продают. Такую тактику враг использует и в других захваченных городах – к примеру, в Бердянске и Лисичанске.
- В оккупированном Мариуполе заметили российские грузовики с новыми отметками – треугольниками. Очевидно, это новые подразделения, которыми враг собирается усилить какие-то участки фронта. Андрющенко отметил, что колонны с новой техникой и живой силой прибывают с оккупированных территорий Херсонской области.
- Российские военные построили "царь-поезд" длиной 30 километров, который тянется между Еленовкой и Волновахой. По словам военного эксперта Романа Свитана, оккупанты прибегли к таким действиям, поскольку видят вполне реальным отход из Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты считают, что такая "линия обороны" якобы поможет им удержать Мариуполь.