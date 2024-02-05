Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя ситуацию в городе. По его словам, в течение нескольких последних недель оккупанты накапливают живую силу.

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Если раньше были подразделения с пометками "Z" и "V", то теперь появились X в квадрате, движущиеся в направлении Бердянска, а также треугольник в треугольнике, съезжающиеся из Херсонского направления.

Такого еще не было. "Треугольники" двигались по городу в сторону Новоазовска и левобережья. Именно там расположен новый полигон, где они тренируются, в частности, с танками,

– отметил Андрющенко.

На своем телеграм-канале советник городского головы Мариуполя добавил, что на полигоне частично используют танки, которые теперь открыто накапливают на территории комбината имени Ильича.

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Андрющенко отметил, что новые отметки на российских грузовиках свидетельствуют о появлении новых подразделений, а не доукомплектовании старых.

Не стоит себя обманывать. На самом деле с рекрутингом у них пока все в порядке – страна большая, болванов много, деньги большие дают,

– констатировал советник городского головы Мариуполя.

Более того, именно такую тенденцию замечали в прошлом году перед активизацией возле Бахмута.

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