У Лисичанській міській адміністрації розповіли, що це приміщення вороги також використовували для нарад. Тому й серед загиблих є прізвища колаборантів.

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Що відомо про так звану пекарню в Лисичанську

Місцеві, які є переселенцями з Лисичанська, розповіли журналістам, що за одним із відео від МНС Росії у телеграмі, вони впізнали ресторан під назвою Adriatic. Він розміщувався на околиці міста, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

Дійсно в тому приміщені була пекарня. Її обладнали для потреб фронту… Заклад, про який йде мова, окупанти використовували у своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту,

– заявили в Лисичанській МВА.

Там також пояснили, ким є ті загиблі, списки яких з'явились в телеграм-каналах. Переселенці з Лисичанська заявили, що у списках є:

власник закладу – місцевий бізнесмен, який мав у Лисичанську також й магазини;

чоловік, який працював у так званій "податковій", яку створили у місті окупанти.

Приліт був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє мережею, складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів,

– додали в Лисичанській МВА.

Довідка. Лисичанськ окупований з липня 2022 року. Очільник Лисичанської МВА Валерій Шибіко розповідав влітку 2023 року, що у місті дислокуються підрозділи окупаційної армії. Окрім того, вороги у січні 2024 року закрили в'їзд у Лисичанськ для всіх, окрім містян.

Що відомо про обстріл у Лисичанську