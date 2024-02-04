Окупанти традиційно звинуватили українських захисників нібито в ударі західною зброєю. Що відомо про наслідки обстрілу, про який пишуть росЗМІ, і що не так з заявами загарбників, передає 24 Канал.

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Обстріл пекарні в Лисичанську за версією окупантів

Ввечері 3 лютого окупанти заявили про обстріл пекарні в Лисичанську. Російське міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що нібито через "обстріл українськими військовими" у Лисичанську сталося обвалення двоповерхової будівлі пекарні. Буцімто мирні жителі опинилися під завалами.

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Вранці пропагандисти писали, що пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і станом на 8 ранку продовжується. Розібрали близько 65% зруйнованих конструкцій.

За заявами ворожих ЗМІ, 10 людей врятували. Ще 28 нібито загинули. Зокрема, окупанти заявили, що серед жертв буцімто є дитина.

Наслідки обстрілу Лисичанська / Фото з "Новин Донбасу"

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