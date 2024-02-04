Оккупанты традиционно обвинили украинских защитников якобы в ударе западным оружием. Что известно о последствиях обстрела, о котором пишут росСМИ, и что не так с заявлениями захватчиков, передает 24 Канал.

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Обстрел пекарни в Лисичанске по версии оккупантов

Вечером 3 февраля оккупанты заявили об обстреле пекарни в Лисичанске. Российское министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что якобы из-за "обстрела украинскими военными" в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни. Якобы мирные жители оказались под завалами.

Оккупанты разбирают завалы: смотрите видео из сети

Утром пропагандисты писали, что поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и по состоянию на 8 утра продолжается. Разобрали около 65% разрушенных конструкций.

По заявлениям вражеских СМИ, 10 человек спасли. Еще 28 якобы погибли. В частности, оккупанты заявили, что среди жертв якобы есть ребенок.

Последствия обстрела Лисичанска / Фото с "Новостей Донбасса"

Россияне прибегают к провокациям, чтобы мир не передавал Украине оружие для защиты