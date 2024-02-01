Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что версия россиян об авиакатастрофе с самолетом Ил-76 не прошла по ряду причин. И это была ошибка самих оккупантов.

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Буданов объяснил, что было не так с версией россиян по Ил-76

В интервью журналистам CNN Буданов заявил, что Россия предоставила недостаточно доказательств для подтверждения своих заявлений относительно авиакатастрофы с самолетом Ил-76.

Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, это показать ужасную картинку. Скажем, поле, покрытое трупами. И показать это всему миру,

– сказал он.

В то же время журналисты отметили, что на записях российских государственных СМИ места катастрофы, геолокированных CNN, видно лишь небольшое количество тел вокруг обломков упавшего воздушного судна.

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