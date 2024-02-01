Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что версия россиян об авиакатастрофе с самолетом Ил-76 не прошла по ряду причин. И это была ошибка самих оккупантов.
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Буданов объяснил, что было не так с версией россиян по Ил-76
В интервью журналистам CNN Буданов заявил, что Россия предоставила недостаточно доказательств для подтверждения своих заявлений относительно авиакатастрофы с самолетом Ил-76.
Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, это показать ужасную картинку. Скажем, поле, покрытое трупами. И показать это всему миру,
– сказал он.
В то же время журналисты отметили, что на записях российских государственных СМИ места катастрофы, геолокированных CNN, видно лишь небольшое количество тел вокруг обломков упавшего воздушного судна.
Падение Ил-76 под Белгородом: главное об авиакатастрофе
- Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Сразу после того, как воздушное судно упало, российские пропагандисты начали придумывать, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которые должны были направляться на обмен.
- В разведке отметили, что не располагают информацией, правда ли на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Москва в свою очередь не предоставила никаких доказательств.
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что подробно, что стало причиной катастрофы с самолетом Ил-76, ни одна из сторон ответить не может. По словам Буданова, если бы в самолете действительно были украинские военнопленные, российская пропаганда пыталась бы показать их тела всему миру.
- Кроме того, в сети также появились первые спутниковые снимки с места падения самолета. На них можно увидеть след, который оставил самолет во время падения в Белгородской области страны-агрессора.