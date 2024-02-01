Соответствующие спутниковые снимки Planet Labs обнародовали журналисты "Схем" (Радио Свобода). Они датированы 31 января.

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На фото с места падения Ил-76 видно след, который оставил самолет при падении. Он простирается примерно на 500 метров.

Как известно, борт упал 24 января этого года возле села Яблоново в Белгородской области России.



Спутниковое фото с места падения российского Ил-76 в Белгородской области / Фото "Схем"



На фото можно увидеть след 500 метров / Фото "Схем"

В России заявили, что самолет сбили с Patriot

Российский диктатор Путин утверждает, что военно-транспортный самолет страны-агрессора Ил-76 сбили в Белгородской области "американской системой Patriot". И якобы хочет "международного расследования".

Фактически сразу после авиакатастрофы в минобороны страны-агрессора заявили, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позиция Украины

В Генштабе ВСУ прямо не комментировали ситуацию, но напомнили, что Россия осуществила 19 ракетных ударов по Харьковской области из Белгородской за последнюю неделю перед падением самолета, а Украина "продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".



В ГУР МО подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он не состоялся, и отметили, что "ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту".

Для России спекуляции относительно украинских пленных не являются новыми. Сейчас продолжается расследование СБУ для выяснения всех обстоятельств.