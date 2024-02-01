Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що версія росіян про авіакатастрофу з літаком Іл-76 не пройшла через низку причин. І це була помилка самих окупантів.

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Буданов пояснив, що було не так з версією росіян щодо Іл-76

У інтерв'ю журналістам CNN Буданов заяв, що Росія надала недостатньо доказів для підтвердження своїх заяв щодо авіакатастрофи з літаком Іл-76.

Якщо все так, як вони кажуть, то перше, що вони повинні були зробити, це показати жахливу картинку. Скажімо, поле, вкрите трупами. І показати це всьому світу,

– сказав він.

Водночас журналісти наголосили, що на записах російських державних ЗМІ з місця катастрофи, геолокованих CNN, видно лише невелику кількість тіл навколо уламків повітряного судна, яке впало.

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