В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления отреагировали на откровенную ложь, распространяемую оккупантами. Наши военные подчеркнули, что боевой работы средствами поражения не вели.

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Враг ответит за совершенное преступление

В пресс-центре подчеркнули, что россияне занимаются распространением информации об ударе по рынку в оккупированном Донецке.

Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСГВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина!

– отмечают в прессцентре.

Также добавили, что России придется отвечать за жизнь украинцев, которые она отобрала.

Источники в Министерстве обороны заявили Суспильному, что соответствующий обстрел оккупированного Донецка – "преступление оккупантов".

Обратим внимание! Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что в результате обстрела погибли 27 гражданских. И, конечно, обвинил в этом украинское войско.

Обстрел рынка в Донецке