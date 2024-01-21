В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку відреагували на відверту брехню, яку поширюють окупанти. Наші військові наголосили, що бойової роботи засобами ураження не вели.

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Ворог відповість за скоєний злочин

У пресцентрі підкреслили, що росіяни займаються розповсюдженням інформації про удар по ринку, що в окупованому Донецьку.

Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна!

– наголошують у пресцентрі.

Також додали, що Росії доведеться відповідати за життя українців, які вона відібрала.

Джерела у Міністерстві оборони заявили Суспільному, що відповідний обстріл окупованого Донецька – "злочин окупантів".

Звернімо увагу! Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін стверджував, що внаслідок обстрілу загинули 27 цивільних. І, ясна річ, звинуватив у цьому українське військо.

Обстріл ринку у Донецьку