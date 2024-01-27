Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що окупанти навіть не намагаються покращити свою тактику. Натомість вони просто закидують поле бою більшою кількістю живої сили.
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Що відбувається на Луганщині
На Куп'янсько-Лиманському плацдармі окупанти за останній тиждень намагається просуватись вперед. Для цього зокрема, збирають додаткові резерви. Однак не лише на цьому напрямку складна ситуація.
На Луганщині є три важких напрямки. Сватове – Куп'янськ, Кремінна – Серебрянське лісництво і біля Лисичанська славнозвісна Білогорівка. На всіх трьох напрямках окупанти намагаються вести потужні наступальні дії, "обробляють" позиції наших бійців авіабомбами,
– розповів Сергій Гайдай.
Крім того, росіяни постійно працюють артилерією, а також атакують FPV-дронами. Водночас окупанти зазнають чималих втрат, як в техніці, так і в живій силі. Значну кількість своїх сил ворог залишив в районі Кремінна – Лиман.
"Там більше проводили "м'ясні штурми", тому що вони намагались брати кількістю, а не тактикою чи військовою хитрістю. Ломились великою кількістю всього, що було. Там вони і залишились", – наголосив Гайдай.
Активізацію ворога також спостерігають в населених пунктах Невське та Макіївка (Луганської області). А на кордоні з Харківською областю бої важкі тривають в районі села Стельмахівка.
Чого чекати на фронті: прогнози союзників
- Британська розвідка повідомила про те, що росіяни бачать для себе головною ціллю – захоплення Авдіївки. За даними аналітиків, окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, щоб оточити місто з півдня, півночі та сходу. До слова, росіяни намагалися проникнути в тил позицій українських військових, однак контратаки Сил оборони запобігають просуванню ворога.
- Тим часом у Генштабі Естонії припускають, що російські війська можуть здійснити спробу атак на прикордоння Харківської області. Мета таких дій – відтягнути українських військових Куп'янська, на якому зосереджуються окупанти. Додамо, що очільник Харківської ОВА не підтвердив, але й не спростував цієї інформації.
- У британському виданні Telegraph з посиланням на джерела написали, що Росія готується воювати ще 3 – 4 роки. При цьому зараз росіяни вразливі, адже можливості їхнього виробництва не збігаються з потребами армії. Тому на агресора потрібно тиснути, щоб війна не поширилась на країни Європи.