Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что оккупанты даже не пытаются улучшить свою тактику. Они просто забрасывают поле боя большим количеством живой силы.
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Что происходит в Луганской области
На Купянско-Лиманском плацдарме оккупанты за последнюю неделю пытаются продвигаться вперед. Для этого в частности, собирают дополнительные резервы. Однако не только в этом направлении сложная ситуация.
В Луганской области есть три тяжелых направления. Сватово – Купянск, Кременная – Серебрянское лесничество и возле Лисичанская славная Белогоровка. На всех трех направлениях оккупанты пытаются вести мощные наступательные действия, "обрабатывают" позиции наших бойцов авиабомбами,
– рассказал Сергей Гайдай.
Кроме того, россияне постоянно работают артиллерией, а также атакуют FPV-дронами. В то же время оккупанты терпят немалые потери, как в технике, так и в живой силе. Значительное количество своих сил враг оставил в районе Кременная – Лиман.
"Там больше проводили "мясные штурмы", потому что они пытались брать количеством, а не тактикой или военной хитростью. Ломились большим количеством всего, что было. Там они и остались", – подчеркнул Гайдай.
Активизацию противника также наблюдают в населенных пунктах Невское и Макеевка (Луганской области). А на границе с Харьковской областью бои тяжелые продолжаются в районе села Стельмаховка.
Чего ждать на фронте: прогнозы союзников
- Британская разведка сообщила об этом, что россияне видят для себя главной целью– захват Авдеевки. По данным аналитиков, оккупанты ведут наступление по трем направлениям, чтобы окружить город с юга, севера и востока. К слову, россияне пытались проникнуть в тыл позиций украинских военных, однако контратаки Сил обороны предотвращают продвижение врага.
- Тем временем в Генштабе Эстонии предполагают, что российские войска могут осуществить попытку атак на приграничье Харьковской области. Цель таких действий– оттащить украинских военных Купянская, на котором сосредотачиваются оккупанты. Добавим, что глава Харьковской ОВА не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
- В британском издании Telegraph со ссылкой на источники написали, что Россия готовится воевать еще 3– 4 года. При этом сейчас россияне уязвимы, ведь возможности их производства не совпадают с потребностями армии. Поэтому на агрессора нужно давить, чтобы война не распространилась на страны Европы.