Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что оккупанты даже не пытаются улучшить свою тактику. Они просто забрасывают поле боя большим количеством живой силы.

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Что происходит в Луганской области

На Купянско-Лиманском плацдарме оккупанты за последнюю неделю пытаются продвигаться вперед. Для этого в частности, собирают дополнительные резервы. Однако не только в этом направлении сложная ситуация.

В Луганской области есть три тяжелых направления. Сватово – Купянск, Кременная – Серебрянское лесничество и возле Лисичанская славная Белогоровка. На всех трех направлениях оккупанты пытаются вести мощные наступательные действия, "обрабатывают" позиции наших бойцов авиабомбами,

– рассказал Сергей Гайдай.

Кроме того, россияне постоянно работают артиллерией, а также атакуют FPV-дронами. В то же время оккупанты терпят немалые потери, как в технике, так и в живой силе. Значительное количество своих сил враг оставил в районе Кременная – Лиман.

"Там больше проводили "мясные штурмы", потому что они пытались брать количеством, а не тактикой или военной хитростью. Ломились большим количеством всего, что было. Там они и остались", – подчеркнул Гайдай.

Активизацию противника также наблюдают в населенных пунктах Невское и Макеевка (Луганской области). А на границе с Харьковской областью бои тяжелые продолжаются в районе села Стельмаховка.

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