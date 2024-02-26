Генерал армії у відставці та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що росіяни ставлять амбітні, але нереалістичні цілі. Тож навряд чи зможуть втілити свої плани у життя.

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Усюди наступати не зможуть

Лінія фронту в Україні наразі складає близько 3200 кілометрів. Одночасно на всій цій території росіяни фізично не зможуть піти у наступ, для цього просто немає достатньої кількості сил та засобів. Тим паче російська армія щоденно втрачає до 1000 окупантів й велику кількість техніки.

Тож ворог концентрує свої сили на кількох пріоритетних напрямках. Одним із них є район Куп'янська, де росіяни посилюють наступальні дії.

Завдання (росіян – 24 Канал) – не лише захопити Куп'янський район, але й далі рухатися на Харків. Чи реально це? Нереально. Можуть бути маневри, передислокація ЗСУ на кілометр – п'ять. Але на сьогодні стоїть завдання обороняти позиції і для цього є всі передумови,

– зазначив Микола Маломуж.

Умови зараз й справді надзвичайно складні. Однак, на думку генерала у відставці, через кілька місяців ситуація для українських військових полегшиться.

Де ще можуть атакувати росіяни

Є й інші локальні напрямки, на який концентруються російські окупанти. Вони є доволі чутливими для дій ворога.

У росіян є завдання захопити Донецьку та Луганську області. Вони хотіли б це зробити до виборів та заявити, що "спецоперація завершена", а усі території захоплені. Їм заважає те, що ми концентруємо сили на Півдні та проведемо низку неочікуваних операцій. Тому вони намагаються зараз грати на випередження,

– пояснив Маломуж.

Тому зараз окупанти почали приділяти увагу Запорізькому напрямку, перекидаючи туди нові підрозділи та техніку. Зараз там проводять активні дії в районі Роботиного. Росіяни хочуть відтиснути українських військових та створити нову так звану "лінію Суровікіна", тримаючи ЗСУ в облозі.

Військове керівництво України готує план протидії ворогу. Зараз українські військові завдають локальних ударів росіянам, однак на перспективу відбудеться підготовка системних заходів на найближчі 3 – 5 місяців.

Що зараз відбувається на лінії фронту