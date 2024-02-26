Генерал армії у відставці та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що росіяни ставлять амбітні, але нереалістичні цілі. Тож навряд чи зможуть втілити свої плани у життя.
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Усюди наступати не зможуть
Лінія фронту в Україні наразі складає близько 3200 кілометрів. Одночасно на всій цій території росіяни фізично не зможуть піти у наступ, для цього просто немає достатньої кількості сил та засобів. Тим паче російська армія щоденно втрачає до 1000 окупантів й велику кількість техніки.
Тож ворог концентрує свої сили на кількох пріоритетних напрямках. Одним із них є район Куп'янська, де росіяни посилюють наступальні дії.
Завдання (росіян – 24 Канал) – не лише захопити Куп'янський район, але й далі рухатися на Харків. Чи реально це? Нереально. Можуть бути маневри, передислокація ЗСУ на кілометр – п'ять. Але на сьогодні стоїть завдання обороняти позиції і для цього є всі передумови,
– зазначив Микола Маломуж.
Умови зараз й справді надзвичайно складні. Однак, на думку генерала у відставці, через кілька місяців ситуація для українських військових полегшиться.
Де ще можуть атакувати росіяни
Є й інші локальні напрямки, на який концентруються російські окупанти. Вони є доволі чутливими для дій ворога.
У росіян є завдання захопити Донецьку та Луганську області. Вони хотіли б це зробити до виборів та заявити, що "спецоперація завершена", а усі території захоплені. Їм заважає те, що ми концентруємо сили на Півдні та проведемо низку неочікуваних операцій. Тому вони намагаються зараз грати на випередження,
– пояснив Маломуж.
Тому зараз окупанти почали приділяти увагу Запорізькому напрямку, перекидаючи туди нові підрозділи та техніку. Зараз там проводять активні дії в районі Роботиного. Росіяни хочуть відтиснути українських військових та створити нову так звану "лінію Суровікіна", тримаючи ЗСУ в облозі.
Військове керівництво України готує план протидії ворогу. Зараз українські військові завдають локальних ударів росіянам, однак на перспективу відбудеться підготовка системних заходів на найближчі 3 – 5 місяців.
Що зараз відбувається на лінії фронту
- Дуже складну ситуацію фіксують поблизу Мар'їнки. Ворог там проводить майже вдвічі більше штурмових дій, ніж під Авдіївкою. За добу 25 лютого на Мар'їнському напрямку окупанти 40 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.
- На Авдіївському напрямку українські військові посилюють оборону. Зокрема, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що оборону організовують у населених пунктах західніше Авдіївки. Усе для того, аби не допустити подальшого просування ворога та завдати йому якомога більше втрат.
- Зауважимо, що напередодні підрозділам ЗСУ на Донеччині довелося відійти від населеного пункту Ласточкіне. Таке рішення ухвалили якраз для того, аби організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі.