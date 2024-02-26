Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, яка ситуація зараз в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”.

Дивіться також Сили оборони відійшли від села Ласточкине: показуємо його на карті

Ворог збільшив кількість штурмів

За словами Тарнавського, ворог нарощує кількість авіаударів – лиш за минулу добу їх було 45. Кількість штурмових дій ворога теж зросла – за добу було 72 бойові зіткнення – це найбільше за останні два тижні. Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

Командувач додав, що лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою – 25, на Запоріжжі – 6.

Яка ситуація біля Авдіївки

Тарнавський повідомив, що наші воїни посилюють лінію оборони на Авдіївському напрямку.

На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат,

– повідомив Тарнавський.

Він уточнив, що по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими й пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них – саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових,

– додав командувач.

Натомість в озброєнні та військовій техніці ворог втратив 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога.