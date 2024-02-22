Деякі підрозділи загарбників відводять на відновлення, зокрема це спостерігалося в Авдіївці, де у них відбулося перегрупування. Про це в етері телемарафону заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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Окупанти використовують квадроцикли

Дмитро Лиховій розповів, що станом на зараз ворог посилює деякі свої підрозділи. Втім, і наші захисники укріплюють свою лінію оборони, постійно намагаються виходити на нові позиції.

Тому, за його словами, цей процес можна назвати двостороннім.

На Запорізькому напрямку противник продовжує невеликі штурми піхоти, зокрема, малими піхотними групами, але так само із застосуванням квадроциклів. Для них це нова така фішка. І якщо за позавчорашню добу було знищено один квадроцикл, то за минулу знищено і пошкоджено загалом три квадроцикли,

– повідомив він.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що наразі ця ділянка бойових дій стала менш навантаженою, принаймні у їхній операційній зоні.

Як зазначив Лиховій, за минулу добу тут було відбито 8 атак противника. Такі показники є меншими відносно ворожої активності на Авдіївському і на Мар'їнському напрямках.

Російська армія отримала квадроцикли: коротко