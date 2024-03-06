Речник наголосив, що варто відмовитися від стереотипів щодо того, як має виглядати фортифікація на Авдіївському напрямку. Українці не мають змогу побудувати щось на кшталт Великої Китайської стіни в нинішніх умовах.

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Україна будує оборону

Дмитро Лиховій побував на чотирьох різних точках на Авдіївському напрямку, де розміщені фортифікаційні споруди – в тому числі й за 2 кілометри від лінії зіткнення. Речник розповів, що оборонні споруди значною мірою вже споруджені, а подекуди їх ще будують.

Були і є певні організаційні складнощі. Брак людей, коштів, деяких матеріалів та озброєнь, близькість лінії фронту, інерція й зволікання, бюрократія, демократія, зрештою, поля – вони ж чиїсь. Але є й результат. Його можна помацати, відчути, зрештою, залізти в нього і сховатися від обстрілів,

– зазначив Лиховій.

Україна готувала оборону на Авдіївському напрямку / Дмитро Лиховій

Активні роботи з будівництва оборони поблизу Авдіївки почалися ще в грудні і тривали ще до виходу військ з міста. Після цього вони стали активнішими. Інженерно-фортифікаційні споруди не мають вигляду "стіни" чи "лінії". Це розгалужена система свіжих взводних опорних пунктів на другому оборонному рубежі, на які в разі потреби відійдуть піхотні частини. Їх – десятки.

ЗСУ продовжують вибудовувати фортифікації / Дмитро Лиховій

На думку речника ОСУВ, ті, хто каже, нібито у ЗСУ немає укріплень, зневажає насамперед військовослужбовців інженерно-позиційних підрозділів, які зводять усе нові й нові фортифікації.

Фортифікаційні споруди на Сході включають декілька рівнів / Дмитро Лиховій

Водночас Лиховій нагадав, що Росія наразі активно проводить ІПСО, щоб підірвати довіру до керівництва України. За його словами, не варто керуватися політичними симпатіями.

Воюють не траншеї. Воюють люди в траншеях – люди навчені, люди зі зброєю, з підтримкою артилерії й авіації. Не варто сприймати фортифікацію як чергову саму-по-собі-"вундерваффе", диво-зброю, що може самотужки зупинити ворога. Ні, це зробить тільки український солдат. А ворог, на жаль, має перевагу в особовому складі,

– зазначив речник.

Фортифікації на Авдіївському напрямку: дивіться фото Дмитро Лиховія

Як будують фортифікації

Водночас в ефірі телемарафону Дмитро Лиховій розповів, що критика, нібито Україна не побудувала інженерні укріплення, є безпідставною. Зокрема, оборона на Авдіївському напрямку є прикладом та зразком для наслідування.

Там розміщені траншеї, капоніри, капсули, бронекапсули, бункери, які вже можна випростовувати на другому рубежі оборони.

Це не має бути справді суцільна стіна, не треба ні на кого рівнятися, не треба рівнятися на стереотипи. Це те, що ми створюємо відповідно до рельєфу, складок місцевості, доріг, водних перешкод. Це панівні висоти, але це розгалужена система багатосотметрових взводно-опорних пунктів, переважно дерев'яних, але з бетонними елементами, яка дозволить ефективно стримувати ворога,

– наголосив речник.

Однак, як додав, найголовніше завдання зараз – нищити ворога. І воно вже виконується.