Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, що за добу ворог намагався здійснити кілька штурмів. Росія, тим часом, оголосила, що хоче створити флотилію "Дніпро".

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Гуменюк зазначила, що ситуація залишається бойовою, напружною та супроводжується контрбатарейною боротьбою з обох боків. Крім того, росіяни не припиняють штурмів наших позицій, намагаючись вибити нас, як з плацдармів у районі Кринок, так і на напрямку Роботиного та Старомайорського.

Там ворог почувається трохи більш упевнено, бо в нього під ногами суходіл, і вони намагаються там діяти на біль широких територіях,

– зауважила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

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За її словами, на напрямку Кринок у ворога трохи менше впевненості, менше ресурсу та охочих іти на подібні штурми. Вони вже кілька місяців поспіль намагаються вибити нас із позицій, але їм це не вдається. Вони провели 2 штурми на цьому напрямку за минулу бойову добу, й результат був той самий.

"Мінус 60% окупантів і повернення на вихідні позиції", – наголосила Гуменюк.

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