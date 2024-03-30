Будьте обережні, адже ворог підступний! Пройдіть в укриття! І читайте інформацію про тривоги на 24 Каналі та в інших перевірених джерелах, які порекомендували в Повітряних силах.

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Де зараз тривога

19:59, 30 березня Тривога на Полтавщині.

19:53, 30 березня Загроза артобстрілу в Нікополі.

19:52, 30 березня БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кременчук.

19:42, 30 березня Відбій на Сумщині.

19:39, 30 березня На Харківщині ракетна небезпека, пишуть ПС.

19:38, 30 березня Додалася Харківщина: моніторингові канали пишуть, що там обстрілюють прикордоння.

19:35, 30 березня Де зараз тривога Тривога у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

19:33, 30 березня ПС дали відбій загрози балістики з Півночі.

19:32, 30 березня Київська, Чернігівська області – відбій.

19:32, 30 березня "Шахеди" в напрямку Кам'янського.

19:30, 30 березня Де зараз тривога Карта тривог на 19:30 має такий вигляд:

19:27, 30 березня ЗМІ повідомляють про вибухи в Сумському районі.



19:23, 30 березня Ракета на Сумщину.

19:13, 30 березня Загроза застосування балістичного озброєння з півночі: тривога в Київській, Чернігівській і Сумській областях.

19:08, 30 березня Шахеди між Дніпром та Запоріжжям. Рухаються у західному напрямку, – ПС.

