Про додаток та канали для відстежування загрози 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що уламки бойових частин при роботі ППО також можуть зашкодити населенню.

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Ресурси для моніторингу

Сказати, коли тривога серйозна, коли менш серйозна є складно. Однак Євлаш рекомендує українцям слідкувати за тривогою у застосунку "Повітряна тривога", де вказується рівень підвищеної небезпеки, якщо вже ракета чи безпілотник входять в регіон, де у вас виставлена геолокація. Також Повітряні сили постійно висвітлюють інформацію та моніторять загрози з російського боку на їхньому офіційному телеграм-каналі "Повітряні Сили", а також у WhatsApp.

"Там максимально перевірена інформація, актуальні дані, тому ви в режимі реального часу зможете дізнатись, що саме відбувається у вашому регіоні", – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Не можна нехтувати тривогою

Повітряні сили завжди наголошують на тому, що у разі виникнення повітряної тривоги не можна нехтувати нею, оскільки надіятись на ЗСУ, на ППО це добре, але інколи падіння уламків та бойових частин призводить до жорстких, подекуди навіть і фатальних наслідків.

"Ми просимо всіх спускатись в укриття та не нехтувати цими сигналами", – закликав Євлаш.

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