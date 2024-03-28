Про це на брифінгу у Харкові заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосив, що ворог завдав колосальних збитків масованою атакою 22 березня.
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"Мета ворога – тотальний блекаут"
Галущенко заявив, що під час масованої атаки 22 березня окупанти атакували підстанції по всій країні, аварійні відключення відбулися майже у половині областей України. За словами міністра енергетики, від початку повномасштабного вторгнення атака 22 березня 2024 року стала наймасштабнішою: ворог запустив 151 засіб ураження одночасно.
Наслідки цієї атаки відчули жителі 12 областей України. Галущенко наголосив, що окупанти прицільно атакували об'єкти теплової та гідрогенерації по всій Україні. Ця масована атака вплинула на всю систему, однак тотального блекауту вдалося уникнути.
Хороша новина в тому, що система стабільна і вона цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції. Метою був тотальний блекаут держави. Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом – це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер,
– наголосив Галущенко.
Міністр додав, що наймасштабніші руйнування – в Харківській області. Там під атакою опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії. Наразі складно оцінити, які наслідки для енергосистеми з фінансового погляду. ЗА словами Галущенка, мовиться про мільярди гривень.
"Зараз ми ще не маємо повної верифікації. Працюють відповідні служби 24 на 7, щоб ми отримали найшвидше доступ до обладнання. Розберемо ці завали, подивимося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах", – заявив міністр.
Масована атака 22 березня: головне
- Росія 22 березня масовано атакувала Україну. Спочатку окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед", а згодом атакували ракетами різних типів. Так, ворог запустив балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101/Х-555, крилаті ракети Х-22, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", керовані авіаційні ракети Х-59, а також зенітні керовані ракети С-300/С-400. Загалом, ворог використав 63 "Шахеди" та 88 ракет різних типів.
- Під ударом опинилася найбільша ГЕС України – Дніпровська. Ворог випустив по дамбі 8 ракет, виникла масштабна пожежа. На щастя, загрози прориву ДніпроГЕС немає. Хоча і є значні пошкодження, однак вони стосуються лише електростанції та впливають на генерацію електроенергії.
- Атака 22 березня була також наймасованішою для Запорізької області. Ворог випустив по регіону близько 20 ракет, було пошкоджено десятки приватних будинків та багатоповерхівок.