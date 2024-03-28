Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК. Дмитро Сахарук наголосив, що то був найбільший обстріл з початку повномасштабної війни. Дуже багато руйнувань в енергетиці.

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"Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%"

Виконавчий директор ДТЕК заявив, що 22 березня відбувся найбільший обстріл з початку війни. Є дуже багато руйнувань в енергетиці. Перш за все, постраждала генерація. Уточнив, що йдеться про втрати 50% встановленої потужності.

У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%,

– підкреслив Сахарук.

Також додав, що загалом по країні дуже серйозна руйнація. Знадобиться час для відновлення.

"Можливо, один – два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше. Поступово будемо відновлювати. Після дефектації стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько десяти одиниць", – зазначив Сахарук.

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"У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля"

Спікер зауважив, що запаси обладнання робили, але його вже використали. Адже це не перша атака ворога. Енергетики замінювали трансформатори, вимикачі.

Зараз є запаси певного обладнання, але його нема куди ставити через дуже великі руйнації. У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля,

– заявив посадовець.

Також додав, що з блоків, які не працюють, давно все познімали. Тож зараз треба шукати вживані десь в Європі або ж купувати нові. З основного після первинної дефектації потрібні генератори, парові турбіни, системи регулювання, трансформатори. Частину цього обладнання можна замовити в Україні, решту – треба шукати за кордоном.

Дефектування ще не завершене. За попередньою оцінкою, великого обладнання зруйновано на близько 200 мільйонів доларів. Це лише обладнання. Плюс роботи – ще 40 – 50%. Частково це будуть наші кошти. Масштаб руйнувань колосальний, тому без підтримки міжнародних донорів компаніям не відновитися,

– підкреслив Сахарук.

Зауважив, що Міненерго консолідує потребу за всіма компаніями. Має надіслати донорам запит, і вони будуть дивитися, як це можна профінансувати.

"Без донорських грошей ми не зможемо це зробити, тому що не буде обладнання. Роботи будемо фінансувати за власний кошт", – сказав виконавчий директор ДТЕК.

Додав, що під час підготовки до минулого опалювального сезону вклали близько 4 мільярди гривень, відновили десять блоків.

По суті, дві третини з відновлених зараз знову зруйновані. Тому тут питання не лише про обладнання, а й про ППО. Питання не просто в тому, щоб відремонтувати, це треба ще зберегти,

– наголосив посадовець.

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