Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК. Дмитрий Сахарук отметил, что это был самый большой обстрел с начала полномасштабной войны. Очень много разрушений в энергетике.

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"Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%"

Исполнительный директор ДТЭК заявил, что 22 марта состоялся самый большой обстрел с начала войны. Есть очень много разрушений в энергетике. Прежде всего, пострадала генерация. Уточнил, что речь идет о потере 50% установленной мощности.

У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%,

– подчеркнул Сахарук.

Также добавил, что в целом по стране очень серьезное разрушение. Понадобится время для восстановления.

"Возможно, один – два блока начнут работать раньше, но в целом это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать. После дефектации станет понятно, какого оборудования не хватает. Сейчас критически необходимы трансформаторы. Нам нужно около десяти единиц", – отметил Сахарук.

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"В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля"

Спикер отметил, что запасы оборудования делали, но его уже использовали. Ведь это не первая атака врага. Энергетики заменяли трансформаторы, выключатели.

Сейчас есть запасы определенного оборудования, но его некуда ставить из-за очень больших разрушений. В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля,

– заявил чиновник.

Также добавил, что с блоков, которые не работают, давно все поснимали. Поэтому сейчас надо искать подержанные где-то в Европе или покупать новые. Из основного после первичной дефектации нужны генераторы, паровые турбины, системы регулирования, трансформаторы. Часть этого оборудования можно заказать в Украине, остальные – надо искать за рубежом.

Дефектирование еще не завершено. По предварительной оценке, крупного оборудования разрушено на около 200 миллионов долларов. Это только оборудование. Плюс работы – еще 40 – 50%. Частично это будут наши средства. Масштаб разрушений колоссальный, поэтому без поддержки международных доноров компаниям не восстановиться,

– подчеркнул Сахарук.

Заметил, что Минэнерго консолидирует потребность по всем компаниям. Должно направить донорам запрос, и они будут смотреть, как это можно профинансировать.

"Без донорских денег мы не сможем это сделать, потому что не будет оборудования. Работы будем финансировать за свой счет", – сказал исполнительный директор ДТЭК.

Добавил, что во время подготовки к прошлому отопительному сезону вложили около 4 миллиардов гривен, восстановили десять блоков.

По сути, две трети из восстановленных сейчас снова разрушены. Поэтому здесь вопрос не только об оборудовании, но и о ПВО. Вопрос не просто в том, чтобы отремонтировать, это надо еще сохранить,

– подчеркнул чиновник.

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