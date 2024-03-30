Будьте осторожны, ведь враг коварен! Пройдите в укрытие! И читайте информацию о тревогах на 24 Канале и в других проверенных источниках, которые порекомендовали в Воздушных силах.
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Где сейчас тревога
Тревога на Полтавщине.
Угроза артобстрела в Никополе.
БПЛА с Днепропетровщины на Полтавщину курсом на Кременчуг.
Отбой на Сумщине.
На Харьковщине ракетная опасность, пишут ВС.
Добавилась Харьковщина: мониторинговые каналы пишут, что там обстреливают приграничье.
Где сейчас тревога
Тревога в Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях.
ВС дали отбой угрозе баллистики с Севера.
Киевская, Черниговская области – отбой.
"Шахеды" в направлении Каменского.
Где сейчас тревога
Карта тревог на 19:30 выглядит так:
СМИ сообщают о взрывах в Сумском районе.
Ракета на Сумщину.
Угроза применения баллистического вооружения с севера: тревога в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Шахеды между Днепром и Запорожьем. Движутся в западном направлении, – ВС.
Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА.