Будьте осторожны, ведь враг коварен! Пройдите в укрытие! И читайте информацию о тревогах на 24 Канале и в других проверенных источниках, которые порекомендовали в Воздушных силах.

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Где сейчас тревога

19:59, 30 марта Тревога на Полтавщине.

19:53, 30 марта Угроза артобстрела в Никополе.

19:52, 30 марта БПЛА с Днепропетровщины на Полтавщину курсом на Кременчуг.

19:42, 30 марта Отбой на Сумщине.

19:39, 30 марта На Харьковщине ракетная опасность, пишут ВС.

19:38, 30 марта Добавилась Харьковщина: мониторинговые каналы пишут, что там обстреливают приграничье.

19:35, 30 марта Где сейчас тревога Тревога в Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях.

19:33, 30 марта ВС дали отбой угрозе баллистики с Севера.

19:32, 30 марта Киевская, Черниговская области – отбой.

19:32, 30 марта "Шахеды" в направлении Каменского.

19:30, 30 марта Где сейчас тревога Карта тревог на 19:30 выглядит так:

19:27, 30 марта СМИ сообщают о взрывах в Сумском районе.



19:23, 30 марта Ракета на Сумщину.

19:13, 30 марта Угроза применения баллистического вооружения с севера: тревога в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

19:08, 30 марта Шахеды между Днепром и Запорожьем. Движутся в западном направлении, – ВС.

