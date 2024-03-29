Жестокий удар по Харькову 27 марта был нанесен модернизированным боеприпасом. Это первое использование авиабомб по городу с 2022 года.

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Враг разрабатывает новое оружие – и испытывает на Харькове

Россияне тоже изобретают определенные новые средства поражения. Мы следили, как эволюционировали КАБы: сначала начали дорабатывать крылья, потом эти крылья стали подвижными, далее – новый этап, использование вот такого управляемого боеприпаса большого калибра. Он летит дальше, чем КАБ, – до 90 километров. Те два удара, которых нанесли по Харькову, – мы зафиксировали, что от пуска до момента попадания прошло 72 – 74 километра. Это Белгородская область. Думаю, что это определенное испытание, чтобы, возможно, их использовать в дальнейшем. Это что-то среднее между ракетой и КАБом,

– говорит Синегубов.

О том, что это могли быть испытания, свидетельствуют разрыв по времени между пусками и разная траектория полета. Предположительно, это сделано для того, чтобы обнаружить нашу ПВО.

"Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: один – с севера, второй – через Богодухов и далее ниже, с западной части города", – сообщил представитель власти. По его мнению, реально сбить эти боеприпасы на подлете, но "это вопрос к ВСУ".

Эксперты считают, что захватчики выпустили авиабомбы с самолета класса Су. По словам главы ОВА, это воздушная ракета, которая цепляется на самолет. Но её модифицировали – теперь она управляемая и поражает наземные цели.

Такие боеприпасы можно выпускать и из реактивных систем залпового огня, и из самолетов. К сожалению, они угрожают всем районам Харькова и даже Харьковской области – в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск.

Что известно об УМПБ Д-30

Это небольшой боеприпас, изготовленный на базе фугасной авиабомбы (ФАБ). Он меньше и управляемой авиабомбы, и С-300.



В то же время имеет значительную мощность, ведь от взрыва у людей повыбивало не только окна, но и межкомнатные стены. Обломки УМПБ прошивают стены насквозь.



УМБП расшифровывается как универсальный межвидовой планировочный боеприпас. О том, что Россия начала превращать ФАБы в аналоги крылатых ракет, Это небольшой боеприпас, изготовленный на базе фугасной авиабомбы (ФАБ). Он меньше и управляемой авиабомбы, и С-300.В то же время имеет значительную мощность, ведь от взрыва у людей повыбивало не только окна, но и межкомнатные стены. Обломки УМПБ прошивают стены насквозь.УМБП расшифровывается как универсальный межвидовой планировочный боеприпас. О том, что Россия начала превращать ФАБы в аналоги крылатых ракет, писали в середине марта.

Как защититься от нового оружия

Защита должна быть комплексной:

меры пассивной безопасности (развитие укрытий, в том числе мобильных);

активные средства обороны;

системы РЭБ.

"Совет один – адекватно реагировать на тревоги. По максимуму находиться в укрытиях, потому что угроза реальная", – подытожил Олег Синегубов.

Удар по Харькову 27 марта: кратко

Днем в среду оккупанты дважды ударили по Шевченковскому району Харькова. Один из прилетов был прямо между двумя жилыми домами. Правоохранители зафиксировали это военное преступление.

От боеприпаса образовалась воронка размером в половину человеческого роста. Это заметно на фото, распространенных местными властями.

Кроме домов, пострадали и другие гражданские объекты, в частности Институт хирургии. Олег Синегубов сразу предположил, что россияне испытали на харьковчанах новое оружие.

В результате обстрела есть погибший и раненые. Из 13 пострадавших четверо детей, это двое подростков и детки двух лет и трех месяцев. Их достаточно быстро выписали из больницы.