Кремль пытается посеять в украинском обществе панику и страх. Реальных ресурсов для наступления на Харьков у врага нет, отметили в Центре противодействия дезинформации.

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Это "вирусные" байки

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что разговоры о готовности Кремля бросить на окружение и захват Харькова 350 тысяч военных – это лишь часть пропаганды, которая рассчитана на внутреннюю и внешнюю аудитории.

Несмотря на невозможность наступления, противник, впрочем, может усилить террор против Харькова, увеличив обстрелы города.

Начальник ОВА Олег Синегубов также прокомментировал сообщения о подготовке Путина к наступлению на Харьков. По его словам, пропагандисты не впервые рассказывают эти сказки и постоянно подвигают дедлайн.

Чиновник тоже считает, что очередная вражеская ИПСО направлена на то, чтобы посеять панику у харьковчан и отпугнуть бизнес. Кроме того, противник пытается таким образом отвлечь ВСУ от направлений, которые выбрал себе для наступления.

Может ли Россия позволить себе наступление на Харьков

По словам Синегубова, уже в течение 10 месяцев оккупанты сохраняют на Купянско-Лиманском направлении группировку войск в 100 тысяч человек. Из них в боевых действиях непосредственное участие принимают 40 тысяч. В то же время нашим военным пока удается сдерживать ежедневные штурмовые атаки противника.

Для наступления с севера врага пока нет достаточной концентрации штурмовых войск.

В то же время глава ОВА напоминает, что Харьков и область – приоритетные цели для Кремля, поэтому не следует терять бдительность. Надо быть готовыми к любым угрозам, считает Синегубов.

Нападение на Харьковскую область: что известно