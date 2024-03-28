Кремль пытается посеять в украинском обществе панику и страх. Реальных ресурсов для наступления на Харьков у врага нет, отметили в Центре противодействия дезинформации.
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Это "вирусные" байки
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что разговоры о готовности Кремля бросить на окружение и захват Харькова 350 тысяч военных – это лишь часть пропаганды, которая рассчитана на внутреннюю и внешнюю аудитории.
Несмотря на невозможность наступления, противник, впрочем, может усилить террор против Харькова, увеличив обстрелы города.
Начальник ОВА Олег Синегубов также прокомментировал сообщения о подготовке Путина к наступлению на Харьков. По его словам, пропагандисты не впервые рассказывают эти сказки и постоянно подвигают дедлайн.
Чиновник тоже считает, что очередная вражеская ИПСО направлена на то, чтобы посеять панику у харьковчан и отпугнуть бизнес. Кроме того, противник пытается таким образом отвлечь ВСУ от направлений, которые выбрал себе для наступления.
Может ли Россия позволить себе наступление на Харьков
По словам Синегубова, уже в течение 10 месяцев оккупанты сохраняют на Купянско-Лиманском направлении группировку войск в 100 тысяч человек. Из них в боевых действиях непосредственное участие принимают 40 тысяч. В то же время нашим военным пока удается сдерживать ежедневные штурмовые атаки противника.
Для наступления с севера врага пока нет достаточной концентрации штурмовых войск.
В то же время глава ОВА напоминает, что Харьков и область – приоритетные цели для Кремля, поэтому не следует терять бдительность. Надо быть готовыми к любым угрозам, считает Синегубов.
Нападение на Харьковскую область: что известно
- Стоит заметить, что еще в начале нового года западные СМИ писали о намерениях России пойти в большое наступление на Харьковщине.
- В украинской разведке тогда указывали на нехватку сил у врага для воплощения этих планов.
- Позже уже в марте после того, как российские добровольцы прорвали границу и начали спецоперацию в Белгородской и Курской областях, они сообщили, что своими действиями предотвратили новое наступление России, которое та планировала осуществить до президентских выборов. Кремль был вынужден перебрасывать свои войска к границе из-под Купянска.
- The Economist пишет, что уже летом Россия готовится к новому крупному наступлению. Президент Зеленский также заявил, что у него есть информация о подготовке врага к наступлению в конце мая – начале июня. Глава государства отметил, что без получения необходимого вооружения от Запада, ВСУ не смогут отразить наступление врага.