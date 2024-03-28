Пытаться поднять рейтинги и сплотить общество вокруг себя на крови собственных сограждан – это как раз в стиле Путина. Президент Зеленский в интервью CBS News растолковал, почему главе Кремля очень надо перебросить ответственность за теракт в “Крокусе” на Украину.

Смотрите также Россия готовится к новому большому наступлению: в The Economist оценили, способна ли Украина выстоять

Выглядит смешно, но продолжает врать

После того, как Белый дом сообщил, что Украина не имеет никакого отношения к массовому убийству россиян в ТРЦ под Москвой, в Кремле не прекратили раскручивать версии об "украинском следе" и "окне на границе". Более того, даже после того, как ИГИЛ официально взяла на себя ответственность за теракт, Путин продолжил "катить бочку на Украину", отказываясь воспринимать реальность такой, какой она есть на самом деле.

Зеленский отметил, что упреки Путина в адрес Киева выглядят смешно. Но российский диктатор, кажется, не беспокоится из-за этого. Потому что его основная цель – любой ценой оправдать свою агрессию против Украины и доказать, что ее, мол, совсем не существует.

Журналисты также поинтересовались у главы государства, возможно ли выиграть войну, пока у власти в России Путин. Зеленский признал, что это огромный вызов. Впрочем, он уверен, что постепенное освобождение Украиной ее собственных территорий будет ослаблять позиции Путина дома.

Если же Украина потерпит поражение, то российский диктатор не остановится и пойдет дальше, предупредил президент.

Теракт в "Крокусе": что известно