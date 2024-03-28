Намагатися підняти рейтинги та згуртувати суспільство навколо себе на крові власних співгромадян – це якраз у стилі Путіна. Президент Зеленський в інтерв'ю CBS News розтлумачив, чому очільнику Кремля конче треба перекинути відповідальність за теракт у "Крокусі" на Україну.

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Має смішний вигляд, але продовжує брехати

Після того, як Білий дім повідомив, що Україна не має жодного стосунку до масового вбивства росіян у ТЦ під Москвою, у Кремлі не припинили розкручувати версії про "український слід" та "вікно на кордоні". Ба більше навіть після того, як ІДІЛ офіційно взяла на себе відповідальність за теракт, Путін продовжив "котити бочку на Україну", відмовляючись сприймати реальність такою, якою вона є насправді.

Зеленський наголосив, що закиди Путіна на адресу Києва виглядають смішно. Але російський диктатор, здається, не турбується через це. Бо його основна мета – будь-що виправдати свою агресію проти України і довести, що її, мовляв, зовсім не існує.

Журналісти також поцікавилися в глави держави, чи можливо виграти війну, поки при владі у Росії Путін. Зеленський визнав, що це величезний виклик. Втім, він впевнений, що поступове звільнення Україною її власних територій послаблятиме позиції Путіна вдома.

Якщо ж Україна зазнає поразки, то російський диктатор не зупиниться і піде далі, попередив президент.

Теракт у "Крокусі": що відомо