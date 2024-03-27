Россияне попали по жилым домам и ряду гражданских объектов. Пострадали дети, один человек погиб. Удар нанесли модернизированной авиабомбой – впервые с 2022 года.

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Правоохранители фиксируют преступления россиян: фото

Следователи указали: 27 марта примерно в 15:50 россияне обстреляли жилые кварталы в Шевченковском районе Харькова.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем мужчине. 18 человек ранены, среди которых четверо детей от трех месяцев до тринадцати лет. Поврежден ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры,

– привели данные они.

Обратите внимание! На момент публикации есть данные о 19 пострадавших в Харькове.

Последствия удара по Харькову 27 марта / Фото Харьковской областной прокуратуры

Также прокуроры обнародовали видео с дрона. Из него становится понятным масштаб повреждений.

Последствия удара по Харькову 27 марта: смотрите видео

Что известно об оружии агрессора

"По предварительным данным, враг ударил двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 сантиметров). Это первый случай, когда вооруженные силы России ударили таким видом боеприпаса по городу. Боеприпасы выпустили с самолета", – информируют в ведомстве.

В полиции говорят: снаряд прилетел между двумя жилыми домами.

Почему работа прокуроров важна

Как только произошел удар, местные власти написали, что на месте работают правоохранители. Очень важно быстро зафиксировать все военные преступления россиян, чтобы потом было с чем идти в суд.

Прокуроры, полицейские и профильные службы продолжают работать на местах ударов по жилым массивам Харькова. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Посреди дня цинично и коварно ударить сверхмощными боеприпасами по обычным жилым домам Харькова... Россия понесет ответственность за каждое преступление против украинцев", – подытожили в Харьковской областной прокуратуре.

Владимир Зеленский отреагировал на удар

"Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона людей в блэкаут, постоянные удары ракет и "Шахедов". Теперь – авиабомбы. Прямо по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре", – написал он.