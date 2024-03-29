Жорстокого удару по Харкову 27 березня було завдано модернізованим боєприпасом. Це перше використання авіабомб по місту з 2022 року.

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Ворог розробляє нову зброю – і випробовує на Харкові

Росіяни теж винаходять певні нові засоби ураження. Ми стежили, як еволюціонували КАБи: спочатку почали доробляти крила, потім ці крила стали рухомими, далі – новий етап, використання ось такого керованого боєприпасу великого калібру. Він летить далі, ніж КАБ, – до 90 кілометрів. Ті два удари, яких завдали по Харкову, – ми зафіксували, що від пуску до моменту влучання пройшло 72 – 74 кілометри. Це Бєлгородська область. Думаю, що це певне випробування, щоб, можливо, їх використовувати надалі. Це щось середнє між ракетою і КАБом,

– говорить Синєгубов.

Про те, що це могли бути випробування, свідчать розрив по часу між пусками та різна траєкторія польоту. Імовірно, це зроблено для того, щоб виявити нашу ППО.

"Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: один – із півночі, другий – через Богодухів і далі нижче, з західної частини міста", – повідомив представник влади. На його думку, реально збити ці боєприпаси на підльоті, але "це питання до ЗСУ".

Експерти вважають, що загарбники випустили авіабомби з літака класу Су. За словами очільника ОВА, це повітряна ракета, яка чіпляється на літак. Але її модифікували – тепер вона керована і вражає наземні цілі.

Такі боєприпаси можна випускати і з реактивних систем залпового вогню, і з літаків. На жаль, вони загрожують усім районам Харкова і навіть Харківській області – залежно від якої відстані до кордону буде пуск.

Що відомо про УМПБ Д-30

Це невеликий боєприпас, виготовлений на базі фугасної авіабомби (ФАБ). Він менший і за керовану авіабомбу, і за С-300.



Водночас має значну потужність, адже від вибуху в людей повибивало не лише вікна, а й міжкімнатні стіни. Уламки УМПБ прошивають стіни наскрізь.



УМБП розшифровується як універсальний міжвидовий планерувальний боєприпас. Про те, що Росія почала перетворювати ФАБи на аналоги крилатих ракет, Це невеликий боєприпас, виготовлений на базі фугасної авіабомби (ФАБ). Він менший і за керовану авіабомбу, і за С-300.Водночас має значну потужність, адже від вибуху в людей повибивало не лише вікна, а й міжкімнатні стіни. Уламки УМПБ прошивають стіни наскрізь.УМБП розшифровується як універсальний міжвидовий планерувальний боєприпас. Про те, що Росія почала перетворювати ФАБи на аналоги крилатих ракет, писали в середині березня.

Як захиститися від нової зброї

Захист має бути комплексним:

заходи пасивної безпеки (розбудова укриттів, у тому числі мобільних);

активні засоби оборони;

системи РЕБ.

"Порада одна – адекватно реагувати на тривоги. По максимуму перебувати в укриттях, бо загроза реальна", – підсумував Олег Синєгубов.

Удар по Харкову 27 березня: коротко

Вдень у середу окупанти двічі вдарили по Шевченківському району Харкова. Один з прильотів був просто між двома житловими будинками. Правоохоронці зафіксували цей воєнний злочин.

Від боєприпасу утворилася вирва розміром в половину людського зросту. Це помітно на фото, поширених місцевою владою.

Окрім будинків, постраждали й інші цивільні об'єкти, зокрема Інститут хірургії. Олег Синєгубов одразу припустив, що росіяни випробували на харків'янах нову зброю.

Унаслідок обстрілу є загиблий і поранені. Із 13 постраждалих четверо дітей, це двоє підлітків і дітки двох років і трьох місяців. Їх досить швидко виписали з лікарні.