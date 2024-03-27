Начальник Харківського гарнізону та Сил оборони Харкова Сергій Мельник розповів, що для зменшення російських обстрілів Харківської області необхідно знищувати російські модернізовані зенітно-ракетні комплекси. За його словами, вже незабаром ситуація може змінитись на краще.

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Влучити практично неможливо

Він зазначив, що окупанти встигли модернізувати системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість перевищує українську вдвічі.

Мельник наголосив, що саме через це українським силам протиповітряної оборони не вдається збити ці повітряні цілі за такий короткий проміжок часу. Системі ППО необхідно вийти на бойовий режим і знищити цю ракету.

Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області – десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не дістають до систем С-300 Росії, і влучити по них практично неможливо,

– пояснив він.

Росія б'є по Харкову ракетами С-300