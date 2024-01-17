В ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів подробиці нічної атаки. Він зазначив, що сигнал повітряної тривоги пролунав фактично разом з першим вибухом, передає 24 Канал.
Дивіться також Множимо плани росіян на "нолик": у ЗСУ прокоментували "наступ" окупантів на Харків
Деталі ракетного удару по Харківщині
Синєгубов уточнив, що росіяни завдали ракетних ударів близько о 22:00. Під ворожою атакою вкотре опинилася цивільна та житлова інфраструктура. Окупанти завдали удару ракетами С-300, які летять по балістичній траєкторії, тому сигнал повітряної тривоги спрацював фактично одночасно з вибухами.
Звукова тривога вчора (16 січня - 24 Канал) спрацювала фактично одночасно з першим вибухом, оскільки це була ракета С-300,
– зауважив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА додав, що окупанти запускають ракети С-300 з території Бєлгородської області. Час прильоту до Харкова – 30 – 40 секунд. Синєгубов наголосив, що це дуже короткий проміжок часу, тому сигнал повітряної тривоги пролунав разом з вибухами.
Які наслідки ракетної атаки
- Росіяни вдарили ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі. Одна з них влучила у будівлю приватного медичного закладу – він зазнав часткових руйнувань.
- Унаслідок атаки у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, а також знищені 14 автівок. Наразі триває розбір завалів та ліквідація наслідків російської атаки.
- У результаті обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Троє постраждалих відмовилися від госпіталізації – вони отримали допомогу на місці, інші 13 – госпіталізовані. Синєгубов зазначив, що одна постраждала – 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах.
- Окрім того, рятувальники евакуювали з місця ракетних ударів 30 людей.
- У поліції Харківщини на ранок повідомили, що унаслідок атаки загинув чоловік.