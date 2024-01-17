В ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів подробиці нічної атаки. Він зазначив, що сигнал повітряної тривоги пролунав фактично разом з першим вибухом, передає 24 Канал.

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Деталі ракетного удару по Харківщині

Синєгубов уточнив, що росіяни завдали ракетних ударів близько о 22:00. Під ворожою атакою вкотре опинилася цивільна та житлова інфраструктура. Окупанти завдали удару ракетами С-300, які летять по балістичній траєкторії, тому сигнал повітряної тривоги спрацював фактично одночасно з вибухами.

Звукова тривога вчора (16 січня - 24 Канал) спрацювала фактично одночасно з першим вибухом, оскільки це була ракета С-300,

– зауважив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що окупанти запускають ракети С-300 з території Бєлгородської області. Час прильоту до Харкова – 30 – 40 секунд. Синєгубов наголосив, що це дуже короткий проміжок часу, тому сигнал повітряної тривоги пролунав разом з вибухами.

Які наслідки ракетної атаки