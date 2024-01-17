В эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал подробности ночной атаки. Он отметил, что сигнал воздушной тревоги раздался фактически вместе с первым взрывом, передает 24 Канал.
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Детали ракетного удара по Харькову
Синегубов уточнил, что россияне нанесли ракетные удары около 22:00. Под вражеской атакой в очередной раз оказалась гражданская и жилищная инфраструктура. Оккупанты нанесли удар ракетами С-300, летящими по баллистической траектории, поэтому сигнал воздушной тревоги сработал фактически одновременно со взрывами.
Звуковая тревога вчера (16 января – 24 Канал) сработала фактически одновременно с первым взрывом, поскольку это была ракета С-300,
– заметил Синегубов.
Глава Харьковской ОВА добавил, что оккупанты запускают ракеты С-300 с территории Белгородской области. Время прилета в Харьков – 30 – 40 секунд. Синегубов подчеркнул, что это очень короткий промежуток времени, поэтому сигнал воздушной тревоги раздался вместе с взрывами.
Какие последствия ракетной атаки
- Россияне ударили ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре. Одна из них попала в здание частного медицинского учреждения – он испытал частичные разрушения.
- В результате атаки в Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, а также уничтожены 14 автомобилей. В настоящее время идет разбор завалов и ликвидация последствий российской атаки.
- В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трое пострадавших отказались от госпитализации – они получили пособие на месте, остальные 13 – госпитализированы. Синегубов отметил, что одна пострадавшая – 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Остальные – в среднем и легком состояниях.
- Кроме того, спасатели эвакуировали с места ракетных ударов 30 человек.
- В полиции Харьковщины на утро сообщили, что в результате атаки погиб мужчина.