В эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал подробности ночной атаки. Он отметил, что сигнал воздушной тревоги раздался фактически вместе с первым взрывом, передает 24 Канал.

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Детали ракетного удара по Харькову

Синегубов уточнил, что россияне нанесли ракетные удары около 22:00. Под вражеской атакой в очередной раз оказалась гражданская и жилищная инфраструктура. Оккупанты нанесли удар ракетами С-300, летящими по баллистической траектории, поэтому сигнал воздушной тревоги сработал фактически одновременно со взрывами.

Звуковая тревога вчера (16 января – 24 Канал) сработала фактически одновременно с первым взрывом, поскольку это была ракета С-300,

– заметил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что оккупанты запускают ракеты С-300 с территории Белгородской области. Время прилета в Харьков – 30 – 40 секунд. Синегубов подчеркнул, что это очень короткий промежуток времени, поэтому сигнал воздушной тревоги раздался вместе с взрывами.

Какие последствия ракетной атаки